Camicia si candida sindaco Perugia

Riattivare le circoscrizioni grazie ad una riorganizzazione della macchina comunale: è uno dei principali temi al centro del programma del candidato a sindaco di Perugia Carmine Camicia.

Il consigliere comunale ha presentato oggi nella sala Consiliare di Palazzo dei Priori la sua candidatura alle amministrative 2019 con il movimento civico 'Perugia con il cuore'.

"Avere municipi territoriali che ascoltano i cittadini è fondamentale" ha detto Camicia sottolineando prima di tutto la sua "delusione" per come il sindaco Andrea Romizi ha amministrato la città. "In questa sala - ha detto - si sarà seduto solo quattro-cinque volte e quindi dimentichiamo chi non ha rispettato questo luogo e parliamo di futuro".

Per Camicia Perugia "è una città che vuole un cambiamento e far tornare a parlare di sé in positivo". Secondo il consigliere comunale, infatti, il cambiamento annunciato da Romizi non c'è stato.