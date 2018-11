A Villa Umbra progetto "Free life 2"

Incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema regionale di presa in carico e di protezione sociale delle vittime di tratta, coinvolgendo tutto il territorio e sperimentando azioni innovative sia in materia di contrasto e repressione dello sfruttamento sia nel campo della prevenzione e della protezione delle vittime è l'obiettivo del progetto formativo "Free Life 2 - Fuori dal rischio emarginazione ed esclusione liberi insieme favorendo l'emersione" partito a Villa Umbra.

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunità e realizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, è promosso dalla Regione in partenariato con associazione di volontariato San Martino, Borgorete, istituto Artigianelli Crispolti, Arcisolidarietà Ora d'Aria.