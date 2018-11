A Perugia assemblea nazionale Cepi

Con l'auspicio di avere quanto prima risposte su "questioni cruciali" come fiscalità, burocrazia, infrastrutture, credito e rappresentanza, è in programma a Perugia (6-7 dicembre) la quinta assemblea nazionale della Cepi (Confederazione europea delle piccole imprese). 'Il cambiamento nella rappresentanza delle imprese' sarà il tema al centro della discussione dell'assemblea del sindacato che si propone di rappresentare le piccole e medie imprese, come hanno ricordato oggi nel corso di una conferenza stampa di presentazione il presidente Rolando Marciano e l'onorevole Laura Agea, capodelegazione M5S al Parlamento Europeo.

"Le microimprese sono il cuore pulsante del nostro Paese - ha detto Agea, plaudendo alla scelta di organizzare l'appuntamento in Umbria - ed è quindi necessario fornire loro tutti gli strumenti e le risorse che l'Europa ci mette a disposizione per far partire il motore della nostra economia. Sono entità particolari ed hanno bisogno di interventi particolati".