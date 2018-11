Quasi 23 mln strade Provincia Perugia

Dal 2019 al 2023 il settore Viabilità della Provincia di Perugia potrà contare su quasi 23 milioni di euro per il ripristino e adeguamento dei piani stradali. Per ogni anno è previsto quindi un finanziamento di circa 4,5 milioni di euro per le strade provinciali che vanno a sommarsi con gli importi programmati con finanziamenti regionali già stabiliti che ammontano a circa 7,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la manutenzione straordinari.

Cifre che verranno destinate "in maniera abbastanza omogenea" all'intero territorio provinciale.

"La Provincia, per quanto può, interverrà in maniera forte rispetto alla funzionalità delle strade di propria competenza e si batterà affinché aumentino le risorse per dare risposte ai cittadini" ha detto il presidente della Provincia Luciano Bacchetta in una conferenza stampa insieme alla consigliera provinciale con delega in materia Erika Borghesi.