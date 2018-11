Barberini, prezioso supporto Esercito

"A Foligno, qualora ce ne fosse stato bisogno, abbiamo avuto conferma della preziosa capacità di organizzazione e di supporto che l'Esercito da sempre fornisce alle nostra popolazioni": lo ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche della Salute, Luca Barberini intervenuto all'esercitazione nella quale è stato simulato anche il soccorso alla popolazione per un terremoto.

"Abbiamo avuto - ha sottolineato Barberini - tante occasioni di collaborazione con l'Esercito e ogni volta siamo riusciti ad ottenere risultati straordinari. Come in occasione del sisma che anche in Umbria ha creato distruzioni e gravi disagi per la popolazione. Il supporto dell'Esercito è stato fondamentale per risolvere situazioni di emergenza che si erano create. La Regione dell'Umbria dunque - ha sottolineato Barberini - è stata onorata di ospitare questa esercitazione che è utile anche per mettere alla prova la necessaria collaborazione tra sistema sanitario regionale, Esercito e Protezione Civile".