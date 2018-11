A domiciliari per stalking ex moglie

Era già finito anche in carcere per avere maltrattato e minacciato la moglie e i suoi familiari ma una volta tornato libero un quarantaquattrenne di Città di Castello - ha accertato la polizia ha continuato con le sue condotte nei confronti della donna che si era nel frattempo separata, pedinandola e danneggiando la sua auto, ed è stato così messo agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Gli agenti del commissariato tifernate hanno dato esecuzione a un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip di Perugia per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

Dagli accertamenti - riferisce la Questura - è emerso che la donna era "letteralmente terrorizzata e stremata" dalla situazione, che l'ha "fortemente" condizionata nello svolgimento delle attività quotidiane, limitandone la vita relazionale.