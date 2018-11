Gualdo Tadino ha premiato Franco Barberi

Il Comune di Gualdo Tadino ha consegnato al professor Franco Barberi un attestato di benemerenza per "l'eccezionale impegno profuso" come capo Dipartimento della protezione civile in occasione del terremoto del 1997.

La cerimonia si è svolta presso la sala consiliare. A consegnare l'attestato è stato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. "Questa - ha sottolineato - è una città che non vuole dimenticare quello che è stato fatto. Non sempre è scontata una presenza fisica nei luoghi dove c'è bisogno, invece il Prof. Barberi negli anni del sisma qui a Gualdo era sempre molto presente e disponibile".

"Ringrazio l'amministrazione Comunale e la città di Gualdo Tadino - ha quindi detto Barberi - per avermi permesso di essere qui. Dopo tanti anni non è comune ricordare e raccontare le esperienze vissute nel passato. A distanza di 20 anni dal sisma è un piacere tornare oggi a Gualdo Tadino e vedere che quei luoghi allora distrutti sono tornati a nuova vita".