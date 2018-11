A Foligno esercito simula soccorso sisma

Un militare è gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza nel reparto dei "codici rossi"; è stato trasferito in animazione, invece, un civile rimasto coinvolto nel terremoto che ha interessato l'Umbria: sono alcuni dei momenti della prima giornata dell'esercitazione "Atlante 2018" in corso a Foligno nell'area della Protezione civile di Foligno con oltre 200 militari del Comando dei supporti logistici dell'Esercito. Oltre al personale civile medico messo a disposizione dal sistema sanitario regionale e a operatori della Prociv.

L'esercitazione terminerà il 29 novembre quando i militari simuleranno una situazione di crisi nell'area del Corno d'Africa.

A ridosso del centro di Foligno è stato allestito un grande ospedale da campo. "Una struttura in grado di ospitare venti pazienti, con un ramo dedicato alla parte ambulatoriale e uno all'accesso dei casi più gravi" ha spiegato all'ANSA il maggiore Andrea Masi, insieme al tenente colonnello Nicola Cestari.