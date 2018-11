Violenza donne,campagna polizia di Stato

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2018, la Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore".

Personale dell'ufficio Minori e Vittime vulnerabili della divisione anticrimine della questura, unitamente a personale sanitario della Polizia di Stato, ha promosso un evento di informazione e sensibilizzazione che avrà luogo dalle ore 15 alle 20 di domenica 25 novembre al centro commerciale "Quasar" di Corciano.

Il personale di polizia prenderà contatti con i cittadini - spiega una nota della questura - chiedendo loro di sottoporsi ad un breve questionario anonimo, che avrà lo scopo di far conoscere gli strumenti giuridici più efficaci per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, nonché le forme di tutela a cui possono ricorrere nei casi più gravi.