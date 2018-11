Incontro sul Parkinson sabato a Terni

(ANSA) - TERNI, 22 NOV - Anche quest'anno, in occasione della giornata nazionale dedicata al Parkinson, che si celebra sabato, la struttura di Neurologia dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha organizzato un incontro informativo aperto a pazienti, familiari e a chiunque sia interessato ad avere informazioni su diagnosi clinica e genetica della malattia, aspetti neuropsicologici e sociali e le terapie che possono aiutare a contrastarne i sintomi, anche alla luce dei nuovi farmaci in sperimentazione.

L'appuntamento è dalle 10 alle 12 nell'aula B del centro di formazione dell'ospedale. Durante l'incontro - spiega una nota dell'azienda - il direttore della struttura di Neurologia, Carlo Colosimo, e altri medici specialisti affronteranno sotto diversi aspetti la malattia di Parkinson, il disordine neurodegenerativo progressivo più diffuso nel mondo, dopo l'Alzheimer, che in Italia colpisce circa il 2 per cento della popolazione dopo i 70 anni, con un tasso di incidenza in significativo aumento con il crescere dell'età.