Inaugurata nova sede Cpo Regione

Una sede in uno dei più prestigiosi edifici storici di Perugia per riportare al "centro" le politiche di genere: è stata inaugurata alla presenza della presidente della Regione, Catiuscia Marini, la nuova sede del Centro per le pari opportunità, a Palazzo Danzetta. Presenti anche la presidente del Centro, Chiara Pucciarini, i rappresentanti delle istituzioni, insieme alle molte donne che lavorano o prestano volontariamente il loro impegno a sostegno delle politiche di genere.

"Vogliamo immaginare - ha detto Marini - che il Cpo sia ancora più determinato ad esercitare un ruolo aperto verso la società regionale, supportando e stimolando la rete territoriale degli enti, dei Comuni e dei servizi sociali. E non solo, l'auspicio è che rappresenti sempre di più uno stimolo anche verso le componenti culturali, economiche e del mondo del lavoro, visto che, verso ognuna di queste componenti, il Centro credo abbia capacità e competenze per essere credibile e un valido interlocutore".