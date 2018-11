Commissione approva ddl informazione

La prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Andrea Smacchi, ha approvato a maggioranza (con voti favorevoli di Gianfranco Chiacchieroni, Carla Casciari, Andrea Smacchi-Pd e Roberto Morroni-FI; astenuta Maria Grazia Carbonari-M5S) il disegno di legge della Giunta regionale sulle 'Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale'.

Il testo dovrebbe arrivare in Aula entro la fine di novembre e avrà come relatore Smacchi.

L'atto, dopo essere stato illustrato ai commissari dall'assessore Fabio Paparelli, era stato oggetto di audizioni - ricorda Palazzo Cesaroni in una nota - con i rappresentanti di radio e tv locali, editori e giornalisti e con il presidente del Corecom. Nella seduta della settimana scorsa erano stati approvati i primi tre articoli e vari emendamenti.