Bassetti-Cucinelli, vita sia di ideali

La vita "deve essere fatta di grandi ideali" è l'idea che accumuna il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, e l'imprenditore Brunello Cucinelli. Messaggio che hanno voluto trasmettere ai giovani dialogando con loro durante uno degli incontri di UniverCity 2018, una tre giorni in corso nel capoluogo umbro dedicata al mondo degli universitari. Il porporato e Cucinelli sono partiti dai ricordi della loro infanzia, soffermandosi poi sugli anni della maturità giovanile e sulle prime "tentazioni".

"I ragazzi - ha detto Bassetti - ci hanno detto che non bisogna dirgli solo come devono fare e perché lo devono fare, ma vogliono essere ascoltati. Sono consapevoli che questo è un mondo in cui non si dialoga più".

"Dobbiamo tornare a parlare con i giovani - ha quindi detto Cucinelli - trasmettendo loro l'idea della speranza e allontanando un po' quella che invece gli abbiamo trasmesso, la paura".