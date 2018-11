"Serve collagamento Norcia-Marche"

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 16 NOV - "Il collegamento viario tra Norcia e le Marche è il vero nervo scoperto in questo momento perché da lì arriva nella città di San Benedetto il 60% dei guadagni in termini di Pil e non riusciamo a capire il motivo per cui dopo due anni il cantiere non sia ancora concluso": così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, durante la tavola rotonda "Il punto di vista dei protagonisti" a Expo Emergenze 2018 di Bastia Umbra.

Il sindaco Alemanno ha anche annunciato che mercoledì prossimo ci sarà un vertice in Prefettura ad Ascoli Piceno per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori lungo la strada Salaria.

Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha invece sottolineato l'importanza della solidarietà durante la fase dell'emergenza, in particolare la donazione di 800 pecore da parte dei pastori sardi a quelli casciani che ha permesso la ripartenza dell'attività della pastorizia nella città di Santa Rita.