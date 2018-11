Scippo da auto in corsa, donna cade

L'ultimo episodio è di qualche giorno fa, quando una signora di 62 anni, transitando in via del Bellocchio, ha subito un violento furto con strappo ad opera di un uomo che, sportosi da un'autovettura in movimento, le ha afferrato la borsa che portava a tracolla, facendola cadere pesantemente a terra. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, ove le è stata diagnosticata la frattura di parte del bacino, con prognosi di 30 giorni. I presunti responsabili sono stati denunciati a piede libero dalla polizia.

Si tratta di un 38enne residente a Perugia e di un lituano di 23 anni, ritenuti responsabili anche di un'altro scippo ai danni di una donna, compiuto in via dei Filosofi lo scorso ottobre con le medesime modalità; in questo caso la vittima si era rifugiata in una farmacia e non aveva riportato lesioni. Nell'utilitaria rossa presumibilmente utilizzata dai due, la polizia ha trovato un orecchino, poi riconosciuto dalla vittima del colpo al Bellocchio come di sua proprietà.