Morgan Freeman a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Sorpresa a Perugia per la presenza del noto attore e regista statunitense Morgan Freeman, premio Oscar per Million Dollar Baby.

Il protagonista di film come A Spasso con Daisy e Le ali della libertà, è stato notato nel primo pomeriggio in piazza IV Novembre, ai piedi della scalinata del Duomo, dove - secondo quanto si è appreso - stava girando un documentario.

Molti i curiosi che si sono fermati a scattare foto, tenuti comunque a distanza dall'entourage.