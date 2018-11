Marini, territorio al centro post-sisma

"Non può esserci ricostruzione senza il protagonismo del territorio dove operano le amministrazioni e gli enti locali": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a Bastia Umbra in apertura dei lavori di Expo Emergenze, la mostra-convegno che fino a domenica affronterà i temi della sicurezza e delle emergenze, in questa occasione in chiave terremoto.

"Se l'emergenza ha un senso gestirla centralmente così da offrire risposte omogenee a tutte le popolazioni coinvolte - ha aggiunto Marini - il processo di ricostruzione non può che partire dalle singole realtà". La presidente ha auspicato anche un "irrobustimento" della macchina organizzativa e del personale che è chiamato a gestire gli uffici preposti alla ricostruzione, "dato che nel 2019-2020 attendiamo il massimo picco di presentazione dei progetti di recupero degli immobili lesionati". Infine Marini ha sottolineato l'assenza al dibattito inaugurale del commissario straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini.