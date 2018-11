Bocci, sfida Verini? sarà festa Pd

"Se vince Verini o vinco io è la stessa cosa, il 16 dicembre sarà una festa del Partito democratico perché la gente tornerà a partecipare. La battaglia ci sarà a maggio del prossimo anno": ad affermalo è stato Gianpiero Bocci, candidato segretario regionale del Pd, durante un incontro organizzato, insieme ai giovani amministratori del partito in vista del congresso umbro.

A Perugia, nella sede del Partito democratico dell'Umbria, è stato sottolineato che c'è da fare in futuro "un lavoro importante che parte dai territori e dai giovani". Queste due, infatti, sono state le parole chiave più volte evocate. "Il mio programma - ha detto Bocci - punta soprattutto sui giovani, sulla possibilità di far crescere dentro il partito una nuova generazione di politici e amministratori".

E proprio una parte di questa nuova generazione di giovani amministratori - sindaci e consiglieri comunali è intervenuta all'incontro spiegando i motivi per cui la figura di Bocci "è quella giusta".