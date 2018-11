Seminario Villa umbra su reati contro pa

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, anche alla luce delle numerose modifiche proposte nel recente Disegno di legge governativo in materia di corruzione cosiddetto "Spazza corrotti", è stato al centro di un seminario organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

A Villa Umbra sono intervenuti Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica di Perugia, e Francesco Compagna, avvocato penalista e docente di Diritto penale presso l'Università Internazionale degli Studi di Roma.

I lavori sono stati aperti dall'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni.

"La tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione - ha sottolineato Cardella - è vastissima. La percezione è che in Umbria non vi sia una situazione particolarmente compromessa e preoccupante. Tuttavia la ricostruzione post sisma può richiamare l'interesse della criminalità organizzata, perché laddove girano i soldi, la criminalità cerca di insinuarsi per trarne profitto".