Minniti,Paese alle prese con crisi nervi

Ha parlato di "un Paese alle prese con una crisi di nervi" Marco Minniti che alla sala dei Notari di Perugia ha presentato il suo libro "Sicurezza è libertà".

L'ex ministro ed esponente del Pd è stato protagonista di un colloquio con la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e con padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

Rivolgendosi a chi "alimenta" la "crisi di nervi" del Paese ha domandato: "Fino a che punto si può tenere un paese in queste condizioni?". "La corda - ha concluso Minniti - può spezzarsi e si può mettere in discussione in questo modo anche la democrazia".