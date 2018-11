Accordo ospedale Terni-Serafico Assisi

Nuovo importante tassello all'ospedale di Terni nel percorso dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complesse di tipo anche intellettivo-cognitivo. Dopo l'attivazione del Centro accoglienza disabilità per i percorsi dedicati, l'istituzione di una equipe medica multidisciplinare e l'ingresso nella rete nazionale del Disabled advanced medical assistance, quale centro di riferimento per la disabilità complessa in Umbria e nel sud Italia, l'Azienda ospedaliera ha infatti siglato una convenzione con l'istituto Serafico di Assisi per l'attivazione di un protocollo clinico-riabilitativo di ricerca.

"Siamo orgogliosi di sancire questo protocollo con l'azienda ospedaliera di Terni che - sottolinea Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico - ha attivato percorsi specifici per persone con pluridisabilità. È un passo sostanziale verso una collaborazione pubblico-privato che pone grande attenzione alle esigenze del territorio in tema di disabilità complesse".