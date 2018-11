Strumenti musicali donati scuola Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 NOV - Consegnati alla scuola di Norcia strumenti musicali frutto della donazione del Circolo Arci di San Quirico di Montespertoli, in provincia di Firenze.

Si è trattato in particolare di una grancassa da concerto ed uno xilofono per gli alunni che seguono il corso di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado "De Gasperi-Battaglia".

A scartare i pacchi sono stati direttamente gli alunni, sotto gli occhi dell'assessore alla cultura, Giuseppina Perla e del dirigente scolastico, Rosella Tonti.

"Avete la fortuna di poter avere a disposizione della scuola aule dedicate allo studio degli strumenti musicali" ha detto l'assessore rivolgendosi ai ragazzi. "Sviluppando questa attitudine - ha aggiunto - potreste così anche restituire qualcosa alla nostra città scegliendo, ad esempio, di far parte di una delle sue più importanti espressioni quale è il complesso bandistico".