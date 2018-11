UniverCity 2018 a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Università, città e studenti. Per mettere insieme questi tre "mondi" è in programma a Perugia UniverCity 2018, dal 16 al 18 novembre. Obiettivo, celebrare con tanti appuntamenti i circa 25 mila studenti universitari che vivono e animano la città durante il percorso di studi.

Ad incontrare gli studenti durante la tre giorni dedicata all'innovazione, alla socialità e all'intrattenimento saranno il cardinale e presidente della Cei Gualtiero Bassetti insieme all'imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli (sabato 17 nella Sala del Dottorato del Chiostro di San Lorenzo), l'allenatore Serse Cosmi (venerdì 16 al Centro Servizi Alessi) e dj Ralf (domenica 18 a Umbrò). Poi anche altri incontri con esperti su temi di attualità che spaziano dalla formazione alla salute, dall'innovazione scientifica e tecnologica al lavoro. Ci sarà spazio pure per la Pastorale giovanile universitaria. Ed inoltre momenti musicali, cinema, aperitivi, workshop e sconti riservati. Giovedì 15, al Cantiere 21, la festa UniverCity.