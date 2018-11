Porte aperte domenica 25 alla Perugina

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Domenica 25 novembre la Perugina di San Sisto apre le porte al pubblico. L'eccezionale apertura rientra nel programma di "Open Factory", iniziativa nata per raccontare le imprese e la cultura manifatturiera italiana.

Anche Nestlé ha deciso di aderire all'evento, giunto quest'anno alla quarta edizione, per svelare i segreti del cioccolato Perugina, da più di un secolo eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo e far vivere ai visitatori un'esperienza indimenticabile.

E' previsto un programma ricco e articolato per far conoscere l'affascinante storia dell'azienda e della sua produzione. Il percorso prevede la visita del Museo storico, la degustazione del cioccolato Perugina e si conclude con la dimostrazione della creazione di cioccolatini dei Maestri della Scuola del Cioccolato.

Per poter aderire all'iniziativa è necessario registrarsi alla pagina http://www.open-factory.it/perugina, selezionando uno dei due turni disponibili.