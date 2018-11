Laboratorio Tsu nel carcere di Capanne

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre, alle 17.30, si conclude nel carcere di Capanne a Perugia, con lo spettacolo Matrioska O la capacità di sparire nelle forme degli altri, il laboratorio teatrale tenuto negli ultimi mesi dall'artista Vittoria Corallo nella sezione penale maschile. Il progetto, del "Tsu" (Teatro Stabile dell'Umbria) in collaborazione con la casa circondariale di Capanne, "nasce dal desiderio - spiega una nota del Tsu - di costruire un legame tra parti lontane della nostra comunità, e farle incontrare in un luogo emarginato, sia dal contesto urbano, che da quello dell'esperienza civica, come il carcere, e trasformarlo in un luogo accogliente, in cui si tesse e si racconta una storia.

Proprio per questo lo spettacolo è aperto alla cittadinanza, il momento di restituzione della creazione teatrale, e la partecipazione dei cittadini, è la conclusione del progetto e sua parte integrante".

Lo spettacolo è scritto e diretto da Vittoria Corallo ed è liberamente ispirato dal "Woyzeck" di Buchner.