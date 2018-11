A Ferragni e Fiorello Macchianera Awards

Da Chiara Ferragni a Rosario Fiorello, sono 34 i vincitori della 13/a edizione dei Macchianera Internet Awards, la kermesse che premia i migliori siti, influencer e pagine social italiani. Ad assegnare gli 'Oscar della rete' 2018, consegnati a Perugia, è stato il popolo degli internauti che ha aderito in massa tramite una consultazione web che ha raccolto quasi 3 milioni di voti. Il premio come miglior radio è andato a Radio Deejay. La migliore trasmissione radiofonica? Il Rosario della Sera di Fiorello. Il miglior sito di news è risultato La Repubblica.

Lercio ha vinto la categoria Miglior Sito di Satira. Mymovies invece è il miglior sito cinematografico. Rolling Stone si aggiudica il premio come Miglior sito musicale. Miglior personaggio Roberto Burioni. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru, membro dei The Jackal. Miglior articolo o post, quello firmato da Selvaggia Lucarelli, intitolato 'La muta'. Nella categoria Instagrammer ha primeggiato Chiara Ferragni.