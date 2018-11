Nuove demolizioni in frazioni Norcia

Nuove demolizioni ordinate dal Comune di Norcia per le frazioni di San Pellegrino e Pescia. Si avvia quindi verso la fase conclusiva il lavoro di abbattimento degli edifici irrimediabilmente danneggiati dal terremoto del 2016.

A San Pellegrino sono decine gli immobili già rasi al suolo e altri cinque saranno demoliti nei prossimi giorni.

Interventi che interessano, in questa fase, anche i borghi più piccoli e più periferici rispetto alla città di San Benedetto.

Intanto il Comune ha anche disposto l'avvio dei lavori per sistemare l'area esterna al monastero di Sant'Antonio, a Norcia, dove è stato realizzato un prefabbricato in monoblocco che ospiterà la delocalizzazione delle suore benedettine, che da due anni sono nel monastero di Trevi. (ANSA).