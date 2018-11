L'umbro Federico Angelucci, nei panni di Liza Minnelli, ha trionfato nel secondo appuntamento del torneo di Tale e Quale Show, il varietà in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Per lui standing ovation e applausi senza sosta. Ha infatti stupito in tutto e per tutto sia la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dal giudice d’eccezione Luca Argentero sia il pubblico con una straordinaria interpretazione del brano 'New York, New York'.