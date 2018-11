Aveva tablet rubato a scuola, fermato

E' stato trovato in possesso di un tablet rubato all'interno della scuola primaria della frazione di San Giacomo, a Spoleto, un ventitreenne originario della Calabria sottoposto a fermo con l'accusa di ricettazione aggravata dai carabinieri.

A seguito di diversi furti registrati nei giorni scorsi all'interno di istituti scolastici, i militari avevano predisposto servizi straordinari di controllo del territorio. I sospetti si sono quindi concentrati sul giovane, risultato senza fissa dimora e già più volte inquisito in passato.

A distanza di poche ore dal furto consumato nel corso della notte all'interno della scuola di San Giacomo, il personale dell'Arma lo ha rintracciato e fermato. Per disposizione della procura della Repubblica di Spoleto che coordina le indagini è stato rinchiuso nel carcere di Maiano. Sono in corso indagini tese a verificare l'eventuale coinvolgimento in altri episodi analoghi.