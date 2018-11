Lavoratori Sangemini approvano accordo

Approvata a larga maggioranza dall'assemblea dei lavoratori della Sangemini, l'ipotesi di accordo sottoscritta in Regione tra le organizzazioni sindacali e l'azienda: lo riferiscono in una nota Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e le rsu. Le organizzazioni spiegano che l'atto può essere quindi ratificato.

"Le maestranze, preoccupate - si legge nella nota dei sindacati -, chiedono e ribadiscono che l'importanza di tale scelta porti le parti firmatarie, organizzazioni sindacali, rsu e Regione, a vigilare sull'intero percorso, intervenendo qualora le condizioni dell'accordo non siano rispettate in tutto e o in parte, al fine della salvaguardia occupazionale, degli investimenti futuri e del rilancio dei marchi".

Nell'ambito dell'accordo l'azienda ha predisposto un piano di sviluppo industriale fino al 2021, impegnandosi a salvaguardare i posti di lavoro fino al 2024. Chiesta l'apertura della cassa integrazione straordinaria, a decorrere dal primo gennaio prossimo.