Fuga a 120 orari ma polizia li arresta

Fuga in auto a 120 orari lungo le strade di Santa Maria Rossa, una frazione di Perugia, per due albanesi (di 24 e 21 anni) arrestati dalla squadra volante della questura dopo che nella vettura sono stati trovati cinque involucri in cellophane risultati contenenti un grammo di cocaina ognuno.

Gli agenti si sono insospettiti per avere visto in un parcheggio il veicolo affiancato ad un'altra vettura e che i passeggeri si stavano scambiando qualcosa attraverso i finestrini. Una delle auto è subito fuggita ed è cominciato l'inseguimento terminato quando la vettura è uscita di strada, falciando alcuni paletti di recinzione di una villetta (dove in quel momento non c'era alcuno) e terminando la corsa, dopo aver percorso il vialetto d'ingresso della casa, contro degli alberi.

I due fuggitivi, nonostante anche l'apertura degli airbag, sono scappati a piedi verso due direzioni diverse. Il personale della volante li ha però raggiunti e bloccati nonostante - ha riferito la Questura - forte resistenza.