Sanità, Laboratorio di benchmarking

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - "Ospedale, territorio e prevenzione sono gli strumenti da utilizzare nella programmazione e politica sanitaria. Occorre abbandonare la visione ospedalocentrica che risale alla nascita del servizio sanitario nazionale. È necessario sempre più valorizzare l'assistenza sul territorio ed incrementare l'attività di prevenzione": lo ha detto Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, aprendo l'ottavo Laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari regionali "Franco Tomassoni" sul controllo della spesa sanitaria, promosso da Regione Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica.

"In questa prospettiva il Laboratorio - ha osservato - si conferma occasione importante di confronto tra le Regioni e i diversi servizi sanitari per comprendere come dare le migliori risposte sanitarie ai nostri cittadini in una società profondamente cambiata con un elevato tasso di invecchiamento.

La vera sfida è costruire un modello sanitario che sappia entrare nelle case dei cittadini".