Lega, bene sblocco dei pagamenti Agea

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - "Dopo l'incremento delle forze dell'ordine in Umbria, continua l'attenzione del Governo al cuore verde d'Italia. Su sollecitazioni del Ministro Centinaio al quale, come parlamentari Lega Umbria, abbiamo chiesto un intervento diretto, Agea ha finalmente annunciato lo sblocco degli anticipi del 2018 della Pac consentendo, tra l'altro, l'erogazione immediata di 62 milioni di euro per 41mila realtà agricole delle regioni colpite dal terremoto tra cui l'Umbria".

LO affermano in una nota i parlamentari Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Luca Briziarelli, Donatella Tesei e Simone Pillon.

Gli esponenti della Lega esprimono "soddisfazione per l'arrivo dei finanziamenti, certi che questo sarà il punto di partenza per ripristinare buonsenso anche nel mondo agricolo, per anni vittima ingiustificata di un Governo di Sinistra troppo lontano dalle esigenze dei cittadini e fin troppo concentrato su se stesso".