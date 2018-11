Diabete, nuovo sistema per l'insulina

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - Per la prima volta in Umbria è stato applicato ad un paziente affetto da diabete tipo 1 dall'età adolescenziale un nuovo sistema di erogazione dell'insulina.

"La novità - dice il Dottor Gabriele Perriello, direttore della struttura complessa di Endocrinologia e Malattie metaboliche del S. Maria della Misericordia - consiste nel fatto che il nuovo presidio dispone di un algoritmo che permette di somministrare insulina in modo automatico dopo l'acquisizione dei valori del glucosio da parte di un sensore". Fino ad ora il sistema veniva programmato dal diabetologo e quindi per la persona affetta da diabete non era possibile apportare modifiche contestuali. La nuova procedura, autorizzata dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) è attiva da poco tempo e il paziente che ora ne usufruisce è tra il ristretto numero cui è stato applicato in Italia.