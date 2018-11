Trovato nuovo marcatore invecchiamento

Ha portato all'identificazione di un nuovo marcatore dell'invecchiamento umano, uno studio che una ricercatrice della struttura complessa di Geriatria dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Virginia Boccardi, ha pubblicato su una rivista internazionale, il "Journal of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences".

La ricerca riguarda una struttura importante del Dna, il telomero e si proponeva in particolare di analizzare e quantificare anomalie strutturali del telomero in rapporto all'invecchiamento umano.

"Di sicuro - sottolinea la professoressa Patrizia Mecocci, direttore della Geriatria di Perugia - è stata aperta una nuova strada per rallentare il processo di invecchiamento cellulare.

Sul tema ci sono molti studi anche importanti, ma esclusivamente centrati sulla osservazione della lunghezza dei telomeri in toto, mentre questa volta il metodo di osservazione dimostra che ogni cellula possiede delle caratteristiche diverse a livello telomerico".