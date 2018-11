Pronte linee recupero Basilica Norcia

La commissione ministeriale di indirizzo per il restauro e la valorizzazione della Basilica di San Benedetto, a Norcia, presieduta dal professore Antonio Paolucci, ha terminato il lavoro per individuare le linee guida per il recupero della chiesa.

Le conclusioni sono state depositate al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero almeno due i parametri di cui gli architetti che vorranno cimentarsi nel progettare il restauro della Basilica dovranno tener conto: mantenere la stessa volumetria esterna dell'edificio rispetto a come era prima del sisma e garantire il massimo grado di sicurezza anti sismico per la futura costruzione.

Prima di indire il concorso internazionale di progettazione occorrerà comunque attendere la completa rimozione delle macerie all'interno della stessa Basilica. Al momento è stato estratto circa un terzo del volume totale, liberando la parte più prossima alla controfacciata.