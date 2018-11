Inaugurata a Perugia la Fiera dei Morti

Inaugurata l'edizione 2018 della Fiera dei Morti, tradizionale evento della cultura perugina che sarà presente in città da oggi fino a lunedì 5 novembre compreso.

Taglio del nastro, secondo la più recente abitudine, suddiviso in tre momenti, uno per ciascuna delle sedi della rassegna, Pian di Massiano, piazza del Bacio e centro storico.

A presiedere la cerimonia è stato il sindaco Andrea Romizi, accompagnato dall'assessore al commercio, artigianato e mobilità Cristiana Casaioli. Ognuna delle tre sedi, ha spiegato quest'ultima, ha la sua peculiarità: Pian di Massiano, con oltre 500 espositori, è la parte tradizionale della rassegna; "grandi novità", invece, per piazza del Bacio, davanti alla stazione di Fontivegge, con oltre 60 stand per la promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio; il centro storico ospita invece oltre 80 stand suddivisi tra corso Vannucci, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza IV novembre, sede delle città gemelle con i loro prodotti tipici.