Estesa l'allerta meteo sull'Umbria

Estesa anche al 2 novembre l'allerta meteo sull'Umbria. Lo riferisce la Regione dopo l'avviso di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione civile.

per l'Umbria è stata decisa a partire da mezzanotte alle 24 del 2 novembre l'allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico, gialla per rischio temporali su tutta la regione.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni ed all'evolversi dei fenomeni. Le informazioni sono presenti sul sito del centro funzionale www.cfumbria.it.