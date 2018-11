Aperta Mostra tartufo Città di Castello

Inaugurata a Città di Castello la 34/a Mostra nazionale del tartufo bianco.

Presenti il sindaco Luciano Bacchetta, l'assessore regionale Fernanda Cecchini e il presidente della Comunità montana Mauro Severini.

In primo piano la trifola e tartufo con i produttori locali protagonisti di piazza Matteotti. Metteranno in vetrina i migliori esemplari di una stagione che - si legge in una nota del Comune - ha portato la trifola fino ad un massimo di tremila euro al chilo.

Cuochi famosi si racconteranno nel talkshow Parola di chef, il Salone del vino e quello dell'olio, in piazza Fanti, che avrà ospite il famoso Mastrocianuri e offrirà oltre ad esperienze sensoriali in tema di tartufo, il gelato all'olio extravergine di oliva.

Tra gli eventi sabato 3 novembre Sulle note del Tartufo 14 postazione di musica live con 150 musicisti e degustazioni, e la solidarietà di Silvana Benigno e Giuliano Tartufi per la ricerca contro il cancro.