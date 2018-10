Il 1 novembre allerta meteo sull'Umbria

Il primo novembre allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l'Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione.

L'impatto dei fenomeni meteo sulle diverse aree potrebbe determinare - in base alla nota di Palazzo Donini - delle criticità idrogeologiche (frane) e idrauliche (alluvioni).

Il quadro meteorologico e delle criticità previste in Umbria viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni ed all'evolversi dei fenomeni. Le informazioni sono presenti sul sito del centro funzionale www.cfumbria.it.