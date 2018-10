Dinosauri in mostra ad Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 30 OTT - Rimarrà aperta eccezionalmente da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre la mostra "World of Dinosaurs", a Porchiano del Monte, ad Amelia.

Oltre cento riproduzioni a dimensioni naturali esposte al parco "Mattia Giurelli" e visitabili, fino al 25 novembre, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30. In un ambiente particolarmente suggestivo sono ammirabili i più famosi Tyrannosaurus Rex e Triceratops, i protagonisti delle ere glaciali, come il mammut e la tigre dai denti a sciabola, fino agli esemplari meno noti.

Nel parco non ci saranno solo le esatte copie in vetroresina dei dinosauri, ma, novità, un cinema 10D dove poter vivere un'esperienza immersiva nel mondo preistorico, grazie alla proiezione tridimensionale e agli effetti speciali. I visitatori di World of Dinosaurs potranno, inoltre, visitare il Museo di Amelia con uno sconto di 2 euro sul biglietto e, viceversa, chi si recherà al museo potrà accedere alla mostra di Porchiano del Monte con uno sconto di 1 euro.