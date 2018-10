Da Lions videoproiettore ospedale Branca

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 30 OTT - Il Lions club di Gualdo Tadino ha donato all'ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino un videoproiettore destinato alla nuova sala formazione della struttura sanitaria.

L'Usl Umbria 1 ha spiegato che in questo modo, oltre all'auditorium, diventerà "pienamente funzionante" una seconda sala per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e di formazione del personale.

La donazione è frutto di un'attività di servizio messa in campo dal club. Il videoproiettore è stato consegnato alla direzione sanitaria dal past president Gianni Alessio Padoin insieme all'attuale presidente Paolo Forconi, al segretario Enrico Amoni e all'officer distrettuale Lions Guido Pennoni.