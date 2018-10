Avanzano lavori di risanamento della E45

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45, dove l'Anas sta realizzando interventi per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio.

Salvo condizioni meteo sfavorevoli, a partire da mercoledì 31 ottobre il cantiere attualmente attivo in corrispondenza dello svincolo di Umbertide si sposterà verso nord. Per consentire l'avanzamento degli interventi sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Montone, in ingresso e in uscita direzione Cesena, mentre sarà riaperto lo svincolo di Umbertide. Il transito - spiega l'Anas in una nota - continuerà ad essere consentito a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Il completamento di questa fase è previsto entro il 24 novembre.