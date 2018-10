Crimi, su sisma serve semplificazione

Quello che oggi "manca" nella ricostruzione post terremoto "è forse la semplificazione".

Lo ha sostenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vito Crimi nella sua visita a Norcia e nelle altre aree dell'Umbria colpite dal terremoto. Ad accompagnarlo anche i consiglieri regionali del M5s Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari.

"Dobbiamo riuscire a coniugare - ha detto Crimi - la sicurezza e la garanzia che le cose vengano fatte bene anche in termini di correttezza burocratica, semplificando il più possibile. Forse è questo il messaggio arrivato da più parti, semplificare senza far venire meno né la sicurezza sismica né quella del corretto svolgimento dei lavori".

Riguardo all'impegno del Governo, il sottosegretario ha ricordato "il decreto di inizio legislatura che è stato importante per la ricostruzione e ce n'è uno in corso".