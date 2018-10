Ad Ancarano convegno sulla ricostruzione

"È necessario predisporre un protocollo con delle regole attivabili in caso di terremoto, con una normativa base comune per stabilire cosa si deve fare in questi casi eccezionali ma non imprevedibili": lo ha detto il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, durante il convegno 'Ripensare, ricostruire, ripartire' che si è svolto ad Ancarano di Norcia. Iniziativa organizzata dalle Comunanza agrarie di Ancarano, Campi e Sant'Eutizio.

"Questo è il momento di provare a dare risposta alle singole situazioni e di chiedere con forza il superamento della troppa burocrazia che ci sta imbrigliando" ha sottolineato la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi. "E quindi - ha aggiunto - bisogna anche chiedere un ripensamento al Governo rispetto alla centralizzazione del potere di decisione proprio sul sisma".