A Tajani premio Barbarossa ad Amelia

Consegnato al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il premio Barbarossa 2018, promosso ad Amelia dalla Società teatrale. La cerimonia si è tenuta nella sera di venerdì al teatro Sociale.

Tajani ha dedicato il premio ricevuto ai genitori. "Che - ha spiegato - mi hanno insegnato i valori che mi porto oggi, e alla mia famiglia che mi aiuta e mi sostiene sempre".

Il sindaco di Amelia Laura Pernazza ha ricordato che il presidente Tajani "ha fatto tanto" per il territorio umbro, come ad esempio "lo stanziamento di 2 miliardi di euro per le zone terremotate, dando la possibilità di mettere in sicurezza anche moltissime opere d'arte minacciate dal sisma".

"Assegniamo il riconoscimento quest'anno al presidente dell'Europarlamento - ha spiegato il presidente della Società teatrale, Riccardo Romagnoli - per l'eccezionale e costante impegno profuso nel rafforzare l'identità e le istituzioni europee".