Lega pro rinvia partita della Ternana

La Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi le partite di Pro Vercelli, Novara, Ternana e Siena.

La decisione è stata presa in seguito al pronunciamento del Tar del Lazio sulla vicenda ripescaggi in serie B.

Le partite rinviate sono i recuperi della prima giornata in programma oggi Pontedera-Novara, Pro Piacenza-Robur Siena, Pro Vercelli-Piacenza e Ternana-Rimini.