Torna stop veicoli inquinanti a Foligno

Tornerà in vigore domenica 4 e lunedì 5 novembre l'ordinanza che disciplina il traffico per il contenimento dell'inquinamento delle polveri sottili a Foligno. Il provvedimento riguarderà ogni domenica e lunedì, con eccezioni in alcune giornate, fino al prossimo 31 marzo.

Il divieto di circolazione sarà in funzione dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 all'interno del perimetro individuato dall'Ambito urbano di riduzione del traffico.

I mezzi interessati dal blocco sono le auto Euro 0, 1, 2, e 3 benzina e diesel; i veicoli destinati al trasporto merci Euro 0 benzina ed Euro 0 e 1 diesel; i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0 e 1. Il divieto non riguarderà invece, tra l'altro, i disabili con patente B speciale, le auto al servizio di persone con handicap; i veicoli elettrici, Gpl, metano, ibridi e bifuel, le auto utilizzate per il trasporto di persone che devono raggiungere strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi.