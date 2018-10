Legale del Comune riavrà pensione d'oro

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Riavrà la sua pensione d'oro l'ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna che ha vinto l'appello presentato alla Sezione centrale della Corte dei conti. L'assegno - come scrivono alcuni quotidiani - tornerà quindi a superare i 20 mila euro netti al mese, dopo che nel 2016 l'Inps lo aveva decurtato a 5.300. La Corte dei conti aveva in primo grado dichiarato legittimo l'intervento dell'Inps.

Nel nuovo provvedimento si spiega però che la revisione andava richiesta entro tre anni ed erano quindi scaduti, nel 2016, i limiti di tempo. Cartasegna è andato infatti in pensione nel 2008. "Si tratta - ha detto alla Nazione Umbria il suo legale, Alarico Mariani Marini - di una sentenza lineare, che ha accolto una delle tesi che noi avevamo prospettato, visto che avevamo proprio eccepito che erano scaduti i termini per presentare ricorso da parte dell'Inps".

La pensione di Cartasegna tiene conto di quanto dovuto in base al suo normale stipendio per l'Avvocatura e delle cifre percepite per le cause vinte.