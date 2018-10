Nuovo acceleratore per ospedale Perugia

"Con investimento di 2,7 milioni di euro, l'Azienda ospedaliera di Perugia verrà presto dotata di un nuovo e più moderno acceleratore lineare per il trattamento radioterapico di pazienti oncologici, destinato alla struttura complessa di Radioterapia oncologica, che ogni anno assiste in media circa 1.400 nuovi pazienti": lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini.

"La nuova apparecchiatura - ha spiegato l'assessore - sostituirà quella attualmente in uso all'ospedale di Perugia, con l'obiettivo di aumentare la qualità, la quantità e la sicurezza delle prestazioni e di dare risposte più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini. Il nuovo acceleratore lineare è più evoluto e dotato dei più recenti avanzamenti tecnologici, permette di trattare casi di diversa complessità, ricucendo la tossicità dei trattamenti, con massima tutela dei tessuti sani.

Tutto ciò consente di rafforzare ulteriormente il settore della radioterapia, che è strategico per la cura dei tumori".